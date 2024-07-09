أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع قناة MSNBC، التزامه بالسباق الرئاسي رغم الانتكاسات الأخيرة بعد مناظرة CNN الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكان بايدن قد قال في المقابلة: "خلاصة القول هنا هو إننا لن نذهب إلى أي مكان. لن أذهب إلى أي مكان. لم أكن لأترشح لولا أنني كنت أعتقد بشكل قاطع أنني المرشح الأفضل لهزيمة ترامب في 2024".

كما أكد مجددًا أنه مر بليلة سيئة في تلك المناظرة، وبكلماته، فإنه لم يمر بالعديد من تلك الليالي في مسيرته.

وقال بايدن إنه كان يشعر بتوعك شديد وتم اختباره لكوفيد في وقت المناظرة بسبب نزلات البرد التي أصيب بها كما أشار مسؤولو البيت الأبيض في ذلك الوقت.

تلك التعليقات تردد بشكل مباشر تقريبًا صدى ما قاله الرئيس في رسالة طويلة إلى كل الديمقراطيين بمجلس النواب، أنهى حديثه فيها بالآتي: "لقد تم طرح مسألة كيفية المضي قدمًا بشكل جيد منذ أكثر من أسبوع الآن، وحان الوقت لإنهائها. لدينا مهمة واحدة، وهي هزيمة دونالد ترامب".

كما قال بايدن إنه تبقى 42 يومًا قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي، و119 يومًا قبل يوم الانتخابات، وإنه لا يوجد طريق لترشيح شخص آخر وأنه قد ضمن بالفعل قلوب وعقول الناخبين، ولا ينبغي الاستخفاف.

ولكن ما إذا كانت هذه الرسالة قد وصلت إلى آذان صماء داخل الحزب الديمقراطي هو ما سيتم اختباره هذا الأسبوع، مع اجتماع الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بالإضافة إلى الديمقراطيين بمجلس النواب الذين أثاروا جميعًا بشكل خاص بعض المخاوف حول ما إذا كانوا يعتقدون أنه يجب استكشاف بديل لبايدن في الانتخابات الرئاسية.