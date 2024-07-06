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بايدن يكشف ماذا كان يشعر به خلال المناظرة أمام ترامب: "كانت ليلة سيئة"

العالم
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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يتحمل المسؤولية عن أدائه الضعيف في المناظرة خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف بايدن، خلال مقابلة مسجلة مع شبكة ABC الأمريكية، أنه "كان مريضا وقتها، وشعر بالسوء"، وعندما سئل عن أدائه خلال المناظرة، قال: "لقد كانت ليلة سيئة"، وذكر أنه لم يشاهد إعادة المناظرة.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت هذا يدل على حالة صحية أكثر خطورة، نفى بايدن هذه المخاوف، وقال: "لا يوجد مؤشر على أي حالة خطيرة".

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وأضاف: "لقد سألت الأطباء معي عما إذا كانوا قد أجروا اختبار كوفيد، وكانوا يحاولون معرفة ما هو الخطأ، وأجروا فحصا لمعرفة ما إذا كنت مصابا ببعض العدوى أو فيروس أم لا، ولم أكن مصابا، لقد أصبت بنزلة برد شديدة".

يذكر أن هذه أول مقابلة تلفزيونية للرئيس الأمريكي منذ المناظرة، في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبله السياسي حيث يعرب العديد من الديمقراطيين - النواب والمانحين والناخبين- عن مخاوفهم بشأن جدوى ترشيحه.

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