بدأ الأمر مساء الثلاثاء، عندما تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل معلق سباق الخيل في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) جون هانت إثر سماع صراخ النساء من المنزل.

عثر المسعفون على زوجة هانت، كارول، وابنتيه، لويز وهانا، اللتين تبلغان من العمر 25 و28 عامًا، مصابات بجروح خطيرة.

لقد تعرضن لهجوم وحشي، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ النساء، لتبدأ عملية مطاردة ضخمة استمرت 24 ساعة بحثًا عن قاتلهم.

ويبدو أن مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة بالقرب من منزل العائلة يُظهر رجلاً يغادر المنطقة حاملاً شيئًا مخفيًا تحت ذراعه، مغطًا بقطعة قماش بيضاء.

تعتقد الشرطة أن من المحتمل أنه كان يحمل قوسًا ونشابًا.

وتعقبت الشرطة المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا إلى مقبرة شمال لندن، على بعد 45 دقيقة بالسيارة.

تقول الشرطة إنه عندما ألقت القبض على كليفورد كان مصابًا وتم نقله على نقالة.

تعتقد الشرطة أنه كان "حادثًا مستهدفًا" لكنها لم تحدد كيف عرف عائلة كليفورد، رغم أنه يبدو قريبًا في السن من ابنتي هانت.

من جانبها، وصفت BBC جرائم القتل بأنها "مدمرة تمامًا"، في بيان أصدرته لموظفيها.

وفي وقت متأخر من المساء، كان محققو الشرطة لا يزالون يبحثون عن أدلة في المقبرة، لكنهم لا يبحثون في هذا الوقت عن أي مشتبه بهم آخرين.



