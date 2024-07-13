ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن طائرة ركاب تحطمت بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وقُتل جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة الروسية السوبر جت عندما تحطمت في غابة أثناء رحلة تجريبية.

وتقول خدمات الطوارئ إن عطل المحرك هو سبب محتمل بينما يقول مسؤولو الطيران إن اصطدام طيور بالمحركات قد يكون أيضًا وراء الحادث.

والطائرة التابعة لشركة "غازبروم" العملاقة المملوكة للكرملين كانت قد خضعت لصيانة مجدولة وسقطت بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من إقلاعها وتم إرسال إشارة استغاثة قبل الحادث.

كما تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة.

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