دعا رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، إلى إنهاء الخطاب السياسي المثير للانقسام في برنامج "TODAY" على شبكة NBC، بعد أن نجا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من محاولة اغتيال في تجمع انتخابي له في بنسلفانيا، يوم السبت.

قال جونسون: "لا توجد شخصية في التاريخ الأمريكي، على الأقل في العصر الحديث، ربما منذ لينكولن، تعرضت لمثل هذا التشهير والاضطهاد حقا من قبل وسائل الإعلام ونخب هوليوود والشخصيات السياسية، كما تعلمون، حتى النظام القانوني".

وأضاف: "وعندما تخرج الرسالة باستمرار بأن انتخاب دونالد ترامب سيكون تهديدًا للديمقراطية وأن الجمهورية ستنتهي، أعني أنها ستسخن البيئة، لا يمكننا فعل ذلك. هذا ببساطة غير صحيح. يحتاج الجميع إلى خفض مستوى الخطاب".

وتابع قائلًا: "لديك معارضة سياسية ومعارضون سياسيون، لكننا جميعًا أمريكيون وعلينا أن نعامل بعضنا البعض بكرامة واحترام. يمكن أن يكون لدينا خطاب سياسي ومناظرات ساخنة، ولكن لا ينبغي أن تكون شخصية ولا ينبغي لنا استهداف الناس".

وأشار جونسون إلى أن الرئيس جو بايدن نفسه قال في الأيام الأخيرة: "لقد حان الوقت لوضع عين الثور على ترامب"، مضيفًا: "أعلم أنه لم يقصد ما يُلمح إليه هناك، ولكن هذا النوع من اللغة من أي من الجانبين يجب أن يُنتقد".