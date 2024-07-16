تظهر تفاصيل جديدة حول المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث تقول مصادر إنفاذ القانون إن المحققين لم يجدوا أدلة تشير إلى دافع سياسي أو أيديولوجي.

يأتي هذا الإعلان رغم تفتيش هاتف المشتبه به وغرفته ومقابلة أشخاص يعرفونه.

تقول مديرة الخدمة السرية، كيمبرلي تشيتل، إن الشرطة المحلية كانت في المبنى عندما أطلق المشتبه به النار من السطح. كما يقول مصدر مطلع على الأمر إنهم كانوا قناصة.

وقالت تشيتل، في مقابلة مع ABC News: "تقع المسؤولية على عاتقي. أنا مديرة الخدمة السرية. كان الأمر غير مقبول وهو أمر لا ينبغي أن يحدث".

من جانبه، قال طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، قال إنه فحص ترامب ويعتقد أنه يمكن أن يُشفى دون جراحة.

في حين وصف إريك ترامب اللحظة التي عرف فيها أن والده كان بخير، قائلًا: "لقد ألقى نكتة صغيرة وعرفت أن دونالد ترامب، الأب الذي أعرفه، قد عاد"، على حد تعبيره.