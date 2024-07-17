في مؤتمر الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تصريح دونالد ترامب حول "الوظائف السوداء" في المناظرة الرئاسية لشبكة CNN، وأعرب عن اعتقاده بأن نائبه، كامالا هاريس، يمكن أن تصبح رئيسة للولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطابه: "بالطبع، إليكم ما يفكر فيه (ترامب) بشأن "الوظائف السوداء". أنا أحب عبارته، "الوظائف السوداء". هذا يخبرنا الكثير عن الرجل وعن شخصيته. حسنًا يا رفاق، أنا أعرف ما هي "الوظائف السوداء"؟ إنها منصب نائب رئيس الولايات المتحدة. أنا أعرف ما هي "الوظائف السوداء". إنها أول رئيس أسود للولايات المتحدة، السيد باراك أوباما".

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وتابع بايدن بالقول: "كنت نائبًا للرئيس باراك، وهي (كامالا) نائبي. لقد رشحت أول وزير دفاع أسود في تاريخ الولايات المتحدة، وهو يقوم بعمل رائع. لقد رشحت أول قاض سوداء إلى المحكمة العليا بالولايات المتحدة. الأمر يهم، الأمر يهم".

كما أضاف: وعدت نفسي ووعدت أمريكا أن إدارتي ستبدو إدارتي مثل أمريكا. أنا فخور بأن لدينا الإدارة الأكثر تنوعًا في التاريخ، وهي مرتبطة بالمواهب الكاملة للأمة. هذا ما نحن عليه".

وأشار بايدن إلى أن "هذا ما يجعلنا أعظم أمة على وجه الأرض. إنها ليست مبالغة. يا رفاق، بسببكم، أنا الرئيس، وكامالا هاريس نائب للرئيس، وبالمناسبة، هي الآن نائب رئيس عظيمة. من الممكن أن تكون رئيسة للولايات المتحدة"، حسبما قال.



