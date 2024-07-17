بايدن يوضح سبب "تردده" بشأن اتخاذ قرار الانسحاب من السباق الرئاسي

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه "متردد في الانسحاب" من السباق الرئاسي لأن "هناك الكثير مما يجب القيام به" من أجل أمريكا.

وأضاف بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجلبه العمر هو القليل من الحكمة وأعتقد أنني أثبتت أنني أعرف كيفية إنجاز الأمور من أجل البلاد، على الرغم من أنه قيل لنا أنك لا تستطيع إنجاز ذلك، لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به، وأنا متردد في الابتعاد عن ذلك".

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي شيء، بما في ذلك أفراد أسرته، من شأنه أن يقنعه بإعادة التفكير في البقاء في السباق، أجاب بايدن: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، إذا إذا جاء الأطباء وقالوا إنك تعاني من هذه المشكلة، لديك هذه المشكلة."

يذكر أن أداء الرئيس الأمريكي خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN والتي واجه فيها منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، دفع بعض الديمقراطيين إلى المطالبة بمرشح جديد.