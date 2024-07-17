تحدث مذيع CNN، جايك تابر، مع إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الجمهوري، في مقابلة تطرقت إلى مواضيع عدة منها ما إذا كان قرار اختيار نائب الرئيس الأمريكي قد اتخذ من قبل نجلي ترامب.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

جايك تابر: حسنًا اسمح لي أن أنتقل إلى موضوع أكثر متعة. هناك تقرير إخباري لشبكة NBC يقتبس من عميل جمهوري منذ فترة طويلة مطلع على عملية اختيار والدك لمرشح نائب الرئيس. ويقول هذا التقرير أن والدك كان على وشك أن يفعل ذلك، لم يكن قد اختار لكنه كان على وشك اختيار حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بيرهام كنائب الرئيس. ولكن بعد ذلك، تدخلت أنت وشقيقك دونالد جونيور، بحسب المصدر، الذي قال إن "دون جونيور وإريك أصيبا بالجنون: لماذا تفعل شيئًا غبيًا لهذه الدرجة؟ إنه لا يفيدنا بأي شيء"، لقد كانا يقولان "جي دي جي دي جي دي". هل هذا صحيح؟



إريك ترامب: أنا لا أتخذ قرارات والدي. في الحقيقة..



جايك تابر: بالطبع لا، ولكن، هل أردت جي دي فانس؟ وإقامة الحجة بأن...



إريك ترامب: أعتقد أن الحاكم رجل مذهل. لقد تعرفت عليه جيدًا، فهو ذكي، وواضح، ويعرف الطاقة جيدًا كما يمكن لأي شخص آخر. سيكون اختيارًا رائعًا. لقد عرفت روبيو لسنوات، وهو رجل مذهل، وواضح للغاية، ومثالي، ونحن نعرف بوضوح جيه دي فانس جيدًا، وهو ناجح بشكل لا يصدق، وواضح بشكل لا يصدق، وقد ارتقى من خلال النظام الحكومي بشكل سريع للغاية في القطاع الخاص، والجيش في كل شيء، أليس كذلك؟ أعني، ويمكنني الدفاع عن أي من هؤلاء الأشخاص الثلاثة. أنا أحب جيه دي وأرى أيضًا الكيمياء بين جيه دي ووالدي، لكن لا، لم أكن ذلك الشخص أبدًا. اسمع، جيك، أنا أدير شركة رائعة وأنا فخور جدًا بالشركة التي أديرها وسأجلس هناك وسأقاتل بجانب والدي كل يوم. ولكن في نهاية المطاف، الشخص الذي يختاره كنائب للرئيس، لا تخطئ في الأمر، هذا قرار دونالد ترامب. هذا ليس قراري. قد تكون لي آراء في هذا العالم. وأحيانًا أختار عدم التعبير عنها، صحيح؟ لأنني ألتزم بمساري. لكن لا، كان هذا قرار دونالد ترامب بنسبة 100%، وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح. لكن هذا كان قراره.



