محاولة اغتيال ترامب.. فيديو يكشف ما كان يفعله مطلق النار قبل نحو ساعة

تظهر مشاهد جديدة شخصًا يرتدي ملابس بألوان فاتحة وهو يتجول خارج محيط التجمع الجماهيري في بنسلفانيا.

ملابس الشخص هذا تحاكي ما كان يرتديه توماس ماثيو كروكس، الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ساعة من التقاط هذا الفيديو.

المقطع، الذي حصلت عليه محطة الأخبار WTAE، تظهر الرجل وهو يتجول حول نفس المبنى الذي تسلقه توماس ماثيو كروكس لاحقًا حاملًا بندقيته.

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