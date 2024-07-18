أشاد المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، السيناتور جي دي فانس، بوالدته خلال خطاب قبول المنصب في المؤتمر الوطني الجمهوري، الأمر الذي أثار عاطفة والدته، لتظهر متأثرة بالخطاب الذي ألقاه.

وقال فانس في خطابه: "حركتنا تدور حول الأمهات العازبات مثل أمي، اللاتي عانين من مشاكل المال والإدمان، ولكن لم يستسلمن أبدًا".

أشاد بعدها المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي بوالدته قائلًا: "أنا فخور بأن أقول أن أمي هنا الليلة، وقد أقلعت الإدمان منذ 10 سنوات. أحبك يا أمي".

بدأ الجمهور بعدها بالهتاف "أم جي دي، أم جي دي"، في حين ظهرت والدة المرشح الجمهوري متأثرة بما قاله فانس.

بعدها استطرد السيناتور الأمريكي قائلًا: "وكما تعلمين يا أمي، كنت أفكر، ستمر 10 سنوات رسميًا في يناير 2025، وإذا كان الرئيس ترامب موافقًا على ذلك، فلنقم بالاحتفال في البيت الأبيض".