(CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سناتور ولاية أوهايو جي دي فانس ليكون مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، حسبما أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين.

وقال ترامب في بيان له: "بعد مداولات وتفكيرات مطولة، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة للعديد من الآخرين، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظمى".

وأضاف: "لقد خدم جي دي بلادنا بشرف في قوات مشاة البحرية، وتخرج من جامعة ولاية أوهايو في عامين، بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة ييل، حيث كان محررًا لمجلة ييل للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في جامعة ييل".

وتابع ترامب: "أصبح كتاب جي دي، "Hillbilly Elegy"، من أكثر الكتب مبيعًا، لأنه دافع عن الرجال والنساء المجتهدين في بلدنا. يتمتع جي دي بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجال التكنولوجيا والمالية، والآن، خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأمريكيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأمريكا".

كان المرشح الجمهوري من ولاية أوهايو تبنى أجندة الرئيس السابق الشعبوية بعد سنوات من الانتقادات اللاذعة لترامب.