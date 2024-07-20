جدول زمني بالتفصيل.. شاهد تحركات المسلح قبل محاولته اغتيال ترامب

قدمت معلومات جديدة وتحليل للفيديو جدولًا زمنيًا مفصلًا لتحركات المسلح، توماس كروكس، وكيف استجابت قوات مكافحة القناصين والشرطة في اللحظات التي سبقت محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب.

قبل ساعات من محاولة الاغتيال... يبدأ توماس كروكس يومه في استكشاف موقع التجمع، حسبما ذكرت مصادر لشبكة CNN بعد أن وصل في منتصف فترة الصباح وقضى 70 دقيقة في الموقع. ثم قاد سيارته لأكثر من ساعة عائداً إلى المنزل ليلتقط بندقية من النوع "ArmaLite Rifle"، وقد أخبر والده السلطات لاحقاً أنه اعتقد أن كروكس كان ذاهباً إلى ميدان الرماية.

وبعدها يشتري كروكس الذخيرة من متجر أسلحة محلي ويعود إلى موقع التجمع.

وفي الساعة 5:10 مساءً - الشرطة المحلية تكتشف أولًا كروكس.. في نفس الوقت تقريبًا، ظهر في هذا الفيديو الذي حصلت عليه شبكة WATE المتعاونة مع شبكة CNN وهو يسير خارج محيط التجمع أمام مبنى كان سيتسلقه لاحقًا.

في تمام الساعة 5:33 مساءً، يصل موكب الرئيس السابق دونالد ترامب... بينما ينتظره الجمهور المتلهف . وبعد حوالي 15 دقيقة، أبلغت شرطة ولاية بنسلفانيا الخدمة السرية بوجود شخص مشبوه، وشاركت صورة كروكس... تم تنبيه القناصة المضادين، وفقًا لإحاطة الكونغرس من قبل سلطات إنفاذ القانون. لكن الضباط... يفقدون أثره.

في حين يعتلي ترامب المنصة في الساعة 6:02 مساءً – ولم يتم إخطار فريقه بالرؤية المشبوهة، وذلك قبل دقيقتين من الطلقة الأولى، حيث يقوم القناص المضاد الموجود على المبنى الأقرب لمكان إطلاق النار بتعديل موقعه.

على الأرض – ينبه الناس سلطات إنفاذ القانون. حيث يقول أحد الموجودين هناك: "إنه على السطح، إنه مستلق! هنا، مستلق على السطح!»

في تقرير كيونغ لاه مراسلة CNN بقية التفاصيل.

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