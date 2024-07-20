بعد محاولة اغتيال ترامب.. مخاوف من تعرضه لهجمات مشابهة

تعمل الخدمة السرية على تعزيز الإجراءات الأمنية لتجمع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ميشيغان يوم السبت، وهو أول تجمع لترامب منذ محاولة الاغتيال نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ إطلاق النار الأسبوع الماضي، تعيد سلطات إنفاذ القانون التفكير في أمن ترامب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف الجديدة بشأن المقلدين المحتملين.

وفي الأيام الأخيرة، طلبت الخدمة السرية من مسؤولي إنفاذ القانون المحليين تعيين المزيد من الضباط لتأمين التجمع.

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