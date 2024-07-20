(CNN)-- بعد إجراء أكثر من 200 مقابلة وتمشيط تاريخ هاتفه والبحث على الإنترنت، تمكن المحققون الفيدراليون من تجميع صورة مبكرة لتوماس ماثيو كروكس، الرجل الذي سعى لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنه كان شخصًا ذكيًا ومنعزلاً متواضعًا، وأبدى اهتمامًا في الأسلحة وكان بعيدًا عن التصريح السياسي العلني.

لكن ملف كروكس الذي ظهر بعد أسبوع تقريبًا من إطلاق النار ترك السلطات في حيرة بشأن الدافع وراء محاولة اغتيال ترامب، ودفع المحققين إلى التكهن بأن نواياه ربما كانت ذات دوافع أقل سياسية وتتعلق أكثر بمهاجمة هدف بارز بالقرب منه.

ويحذر المسؤولون من أن التحقيق لا يزال في مراحله الأول،. ومع ذلك، يبدو كروكس، في بعض النواحي، مشابهًا لعشرات الشباب الآخرين الذين عاثوا فسادًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستخدام بنادق هجومية قوية في السنوات الأخيرة.

كان لديه عدد قليل من الأصدقاء المقربين، وكان غالبًا ما يذهب لإطلاق النار في ميدان رماية محلي، ولا يبدو أنه يُظهر آراء متشددة قد تشير إلى اغتيال بدوافع سياسية، وفقًا لمقابلات شبكة CNN مع جهات إنفاذ القانون ومراجعة ملاحظات أحد المسؤولين عن تنفيذ القانون في إحاطة للكونغرس.

وبالإضافة إلى ترامب بحث كروكس عبر الإنترنت عن الرئيس جو بايدن وكان لديه صور على هاتفه لشخصيات بارزة أخرى من كلا الحزبين. لقد بحث عن موقع تجمع ترامب وكذلك المؤتمر الوطني الديمقراطي القادم، كما تقول مذكرات الإحاطة، واكتشف أن ترامب يعتزم الظهور على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من منزله في ضواحي بيتسبرغ.

يشير ذلك إلى أن كروكس ربما كان يتطلع إلى تنفيذ عملية إطلاق نار رفيعة المستوى، وأن قرب حدث ترامب وتوقيته كانا بمثابة الفرصة الأكثر سهولة، كما تكهن المسؤولون الفيدراليون.

وقالت كاثلين باكيت، المحللة السلوكية السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" والتي عملت في قضية "Unabomber" تيد كاتشينسكي، إن كروكس يبدو أيضًا أن لديه قوة نيران أقل من العديد من مطلقي النار الجماعي، الذين غالبًا ما يحملون أسلحة متعددة ويرتدون دروعًا واقية.

واضافت باكيت: "لا يبدو لي أنه كان مستعداً لشن هجوم"، مشيرة إلى حدود المعلومات المتاحة للعامة، ولفتت إلى أنه "بدا لي وكأنه كان ينظر إلى النافذة حيث رأى نقطة ضعف وشعر أنه غير مراقب إلى الحد الذي يمكنه من إطلاق طلقات حاسمة."

بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس مطلقي النار الآخرين الذين غالبًا ما يتركون وراءهم كتابات لشرح هجماتهم، فقد عثرت السلطات حتى الآن على القليل من الأدلة، في غرفة نوم كروكس أو عبر الإنترنت.

وهذا أمر محبط للخبراء الذين يحاولون تجميع وفهم عقليته - ويثير مقارنات مع ستيفن بادوك، المسلح الذي قتل 60 شخصا في لاس فيغاس في عام 2017. وبعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على حادث إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في أمريكا، لا يزال المحققون لا يعرفون لماذا فتح بادوك النار.