أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن "كارثة طبيعية" في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية بسبب ظروف الجفاف.

الآن، تقدم وكالة خدمات المزارع قروض الطوارئ لمساعدة المزارعين الذين تضرروا بشدة، حيث تم إدراج مقاطعة كولومبوس باعتبارها المقاطعة الأساسية في منطقة الكارثة، ولكن المزارعين في مقاطعات بيندر وبرونزويك وبلادن وروبيسون قد يكونون مؤهلين أيضًا للحصول على مساعدة قرض الطوارئ.

من جانبه، قال مدير الإرشاد التعاوني لجامعة ولاية كارولينا الشمالية في مقاطعة بيندر، مارك سايتز، إن الطقس الجاف يأتي عادةً في يوليو/تموز، ولكن هذا العام، بدأ في أوائل مايو/أيار، مما يجعل هذا أسوأ عام جفاف شهده منذ أكثر من عقد.

ويقدر سايتز أن مقاطعة بيندر ستخسر من 10 إلى 15 مليون دولار من عائدات الذرة وحدها هذا العام بسبب الظروف الجافة.