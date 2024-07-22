شتمت النائب الجمهورية عن ولاية كارولينا الشمالية، نانسي مايس، مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، أثناء شهادتها بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. اعترفت تشيتل بفشل الوكالة أثناء إطلاق النار، لكنها رفضت التنحي عن منصبها.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

نانسي مايس: في 15 يوليو أرسلت لك هذه اللجنة قائمة مطالب لمعلومات نريدها. هل قدمت الخدمة السرية لهذه اللجنة قائمة كاملة بكل أفراد إنفاذ القانون الذين كانوا موجودين في ذلك اليوم؟ هل قمتم بذلك؟ هل قدمتم قائمة للجنة الرقابة؟ نعم أم لا؟



كيمبرلي تشيتل: سوف يتعين علي العودة إليك بشأن هذا الأمر.



نانسي مايس: هذا يعني لا. هل قدمتم كل التسجيلات السمعية والمرئية الموجودة لديكم لهذه اللجنة، كما طلبنا في 15 يوليو، نعم أم لا؟



كيمبرلي تشيتل: سوف يتعين علي العودة إليك بشأن هذا الأمر.



نانسي مايس: هذا يعني لا. أنت مليئة بالهراء اليوم. أنت غير صادقة تمامًا.