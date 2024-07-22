مديرة الخدمة السرية: محاولة اغتيال ترامب "أكبر فشل عملياتي منذ عقود"

مخطط اغتيال ترامب وأسئلة صعبة تواجه الخدمة السرية.. مراسل CNN يفصّل كل ما قد تود معرفته عن مزاعم المؤامرة الإيرانية

"لن تسمعوا الأمر مني ثانية".. ترامب يسرد ما حدث له أثناء محاولة اغتياله

محاولة اغتيال ترامب.. فيديو يكشف ما كان يفعله مطلق النار قبل نحو ساعة

(CNN)-- قالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي، كيمبرلي تشيتل، إن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب كانت "أكبر فشل عملياتي في الخدمة السرية منذ عقود".

وأضافت تشيتل، في كلمتها الافتتاحية أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، الاثنين، أنها كانت تدعو لترامب وعائلته، وأعربت عن تعازيها لضحايا إطلاق النار في ذلك اليوم، بما في ذلك كوري كومبيراتوري، الذي قُتل في ذلك اليوم، وجيمس كوبنهافر، الذي أصيب بالرصاص.

وقالت تشيتل إنها "ستحرك السماء والأرض" لضمان عدم تكرار حدث مماثل مرة أخرى.

وأكدت مديرة جهاز الخدمة السرية أن "التفكير فيما كان ينبغي علينا القيام به بشكل مختلف لم يكن أبدًا بعيدًا عن أفكاري".

وركزت تشتيل أيضًا على أفراد الجهاز الذين تحركوا سريعًا لحماية الرئيس السابق بمجرد انطلاق الطلقات.

وقالت: "أنا أكثر فخرًا.. بالإجراءات التي اتخذتها فرقة الرئيس السابق، وفريق مكافحة القناصة الذي حيد المسلح، والفريق التكتيكي الذي وفر الغطاء أثناء عملية الإخلاء".