نشر السيناتور الجمهوري من ولاية آيوا الأمريكية، تشاك غراسلي، مقطع فيديو جديد يظهر محققين يتحدثون مع مسؤولي قوات إنفاذ القانون المحليين على السطح حيث تم إطلاق النار وقتل توماس كروكس - الرجل الذي حاول اغتيال دونالد ترامب.

في مقطع الفيديو، يمكن رؤية الدماء تسيل على السطح، ولقطة للمبنى القريب، وهو ما كان يتحدث عنه مفوض شرطة بنسلفانيا، حيث اكتشف هؤلاء الضباط هذا الرجل لأول مرة وقاموا بتصويره وأرسلوا اللقطات إلى الشرطة حيث رأوه على دراجة، ورأوا حقيبة، واعتبروه مشبوهًا. وهذا هو السبب وراء إرسالهم هذا الفيديو.

الآن، أرسل السيناتور غراسلي خطابًا إلى وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية يطلب فيه المزيد من المعلومات.