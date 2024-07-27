تحدثت المراسلة البارزة في الشؤون السياسية لصحيفة نيويورك تايمز، والمحللة السياسية في شبكة CNN ماغي هابرمان، عن سبب عدم التزام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمناظرة مع نائب الرئيس كامالا هاريس.

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