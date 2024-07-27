لماذا لن يلتزم ترامب بالمناظرة مع هاريس؟.. محللة سياسية تشرح السببالعالمنشر السبت، 27 يوليو / تموز 2024تحدثت المراسلة البارزة في الشؤون السياسية لصحيفة نيويورك تايمز، والمحللة السياسية في شبكة CNN ماغي هابرمان، عن سبب عدم التزام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمناظرة مع نائب الرئيس كامالا هاريس.شاهد أيضًا: تحليل فيديو تلقي كامالا هاريس مكالمة من أوباما وزوجته يثير تفاعلاوقد يهمك أيضًا: كامالا هاريس تنضم إلى "تيك توك".. شاهد أول منشور لهاقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامبكامالا هاريس