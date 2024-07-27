تحليل فيديو تلقي كامالا هاريس مكالمة من أوباما وزوجته يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مقطع فيديو يظهر تلقي نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما وزوجته ميشال تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا تحليلات وتكهنات حول كواليس المكالمة وتوقيتها.

مقطع الفيديو المتداول نشرته هاريس وميشيل أوباما على صفحتيهما بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث تلقت هاريس دعم أوباما وزوجته لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأسبق لهاريس عبر اتصال هاتفي انضمت إليه زوجته: "ميشيل وأنا لا يمكن أن نكون أكثر فخرا بتأييدك وبالقيام بكل ما في وسعنا لإيصالك إلى المكتب البيضاوي عبر هذه الانتخابات"، ومن جانبها، وجهت هاريس شكرها لأوباما وزوجته على دعمهما وعبرت عن امتنانها لصداقتهما الممتدة لعقود.

وقالت نائب الرئيس في الفيديو: "يا إلهي. ميشيل وباراك، هذا يعني الكثير بالنسبة لي. أتطلع قُدُما للقيام بذلك معكما، كلانا أنا ودوغ نتطلع لذلك. وللخروج إلى هناك وبدء الطريق"، مضيفة: "لكن الأهم من ذلك كله، أريد فقط أن أقول لكما إن كلماتكما والصداقة التي قدمتماها على مر كل هذه السنوات تعني أكثر مما أستطيع أن أعبر عنه، لذا شكرا لكما. هذا يعني لي الكثير، وسنستمتع بهذا أيضا، أليس كذلك؟"