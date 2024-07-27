يلقي ويل ريبلي من شبكة CNN نظرة على رد فعل المواطنين الصينيين تجاه دخول نائب الرئيس كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إذا أنه في الصين هناك سؤال شائع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.. من هي كامالا هاريس؟ حيث يصاب الكثيرون بالصدمة عندما يعلمون أن نائب رئيس الولايات المتحدة امرأة.

حتى أن البعض يطلق على هاريس لقب “أوباما الأنثوي.”

لكن استطلاعات الرأي عبر الإنترنت تُظهر أن معظم الصينيين لا يعتقدون أن لديها فرصة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

رسميًا، لم يكن لدى بكين أي تعليق على انسحاب بايدن من السباق وتأييد هاريس، ووصفته بأنه شأن داخلي أمريكي.

ينشر الناس في الصين صورًا للمرشحة الديمقراطية المفترضة إلى جانب شخصية الرسوم المتحركة ليزا سيمبسون من تلك الحلقة عندما أصبحت رئيسة.

الشيء الأكثر تداولًا هو الطريقة التي تضحك بها هاريس. فقد أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون على هاريس لقب "الأخت ها ها". يصف البعض ضحكها بالدرامي والجنون والتملق، ويقول آخرون إنه محبب وحتى علامة على الحظ السعيد.

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