في كوريا الشمالية التي اجتاحتها الفيضانات، على طول نهر متضخم بالقرب من الحدود الصينية، يشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إجلاء الآلاف.

والغائبة بشكل ملحوظ عن التغطية الإعلامية الرسمية هي ابنة كيم الصغيرة كيم جو إيه، التي تخضع الآن لتدريب سري للخلافة، كما يقول المشرعون الكوريون الجنوبيون. مما يشير إلى أن الفتاة في سن الابتدائية يتم إعدادها لتكون زعيمة كوريا الشمالية القادمة.

يقول مشرعان في سيول، تم إحاطتهما من قبل جهاز الاستخبارات الوطني، إن صحة كيم جونغ أون قد تتدهور. يبحث أطباؤه عن أدوية جديدة لعلاج كيم.

لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب، ويزن أكثر من 300 رطل، ومؤشر كتلة جسد مرتفع بشكل خطير في منتصف الأربعينيات، وارتفاع مستوى التوتر بجانب التدخين والشرب، كل هذا يجعل كيم البالغ من العمر 40 عامًا "معرضًا لخطر كبير"، كما يقول المشرعون.

ويضيفون أن خطط الخلافة قد تتغير، لكن في الوقت الحالي، تشير كل الدلائل إلى كيم جو إيه، التي قد تصبح أول امرأة - وزعيمة من الجيل الرابع - لعائلة كيم الحاكمة.

توفي كيم إيل سونغ عام 1994 بينما توفي كيم جونغ إيل عام 2011، وهو العام الذي تولى فيه كيم جونغ أون السلطة - في العشرينيات من عمره.

ثاني أطفاله، التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر من 10 إلى 12 عامًا، تشبه والدها بشكل مذهل. كانت دائمًا بجانبه منذ ظهورها لأول مرة في أواخر عام 2022، في إطلاق الصواريخ والحفلات العسكرية والعروض العسكرية الضخمة.

تقول الاستخبارات الكورية الجنوبية إنها تشارك الآن في أنشطة غير عامة، حيث أن بيونج يانغ على دراية بردود الفعل تجاه صغر سنها، لذا فإنها تضبط الدعاية وتقلل ظهورها العلني - مع تعزيز والدها لسلطة عائلة كيم، مقويًا العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشيدًا برنامجه للأقمار الصناعية للتجسس العسكري.

وتقول كوريا الجنوبية إنه يكثف التدريب لخليفة سيتولى ذات يوم السيطرة على الترسانة النووية المتنامية لكوريا الشمالية.