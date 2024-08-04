بعد حادثة طعن 3 فتيات في درس رقص.. احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في جميع أنحاء بريطانيا

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بعد حادثة طعن 3 فتيات في درس رقص.. احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في جميع أنحاء بريطانيا

اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عدة مدن بالمملكة المتحدة في أحدث جولة من الاضطرابات التي يغذيها اليمين المتشدد، في أعقاب هجوم الطعن في شمال غرب إنجلترا والذي راح ضحيته 3 فتيات صغيرات في فصل رقص تحت عنوان “تايلور سويفت” في مدرسة بساوثبورت.

وفي تقرير إليوت غوتكين من CNN المزيد من التفاصيل.

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