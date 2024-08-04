بعد حادثة طعن 3 فتيات في درس رقص.. احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في جميع أنحاء بريطانياالعالمنشر الأحد، 04 اغسطس / آب 2024اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عدة مدن بالمملكة المتحدة في أحدث جولة من الاضطرابات التي يغذيها اليمين المتشدد، في أعقاب هجوم الطعن في شمال غرب إنجلترا والذي راح ضحيته 3 فتيات صغيرات في فصل رقص تحت عنوان “تايلور سويفت” في مدرسة بساوثبورت.وفي تقرير إليوت غوتكين من CNN المزيد من التفاصيل.شاهد أيضًا: اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بعد وقفة احتجاجية حدادًا على مقتل 3 فتيات طعنًا بالسكين في بريطانياقراءة المزيدبريطانيااحتجاجاتالشرطة البريطانيةحوادث