استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة في الساعات القليلة الماضية، الاثنين، وذلك بعد أن اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة مقر إقامتها في ختام أسابيع من المظاهرات.

وخلال مؤتمر صحفي في وقت سابق الاثنين، أعلن قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء، وقال إن الجيش البنغلاديشي يخطط الآن لتشكيل حكومة مؤقتة.

يأتي ذلك في أعقاب تقارير صباح الاثنين تفيد بأن الشرطة والجيش هاجموا المتظاهرين واستخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود كبيرة تجمعت في العاصمة.

وأفاد صحفي منسق على الأرض لشبكة CNN أن أحد المتظاهرين أصيب برصاصة في الرأس.