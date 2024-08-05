(CNN)-- أعلن رئيس أركان الجيش في بنغلاديش، الجنرال واكر الزمان في مؤتمر صحفي، بعد ظهر الاثنين، أن رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد استقالت من منصبها.

وأضاف قائد الجيش أن القوات المسلحة ستشكل حكومة مؤقتة.

وجاءت استقالة رئيسة الوزراء بعدما اقتحم متظاهرون معارضون للحكومة مقرها الرسمي في العاصمة دكا، في وقت سابق، الاثنين.

وقال قائد الجيش البنغلاديشي: "مهما كانت المطالب التي لديكم، فإننا سنفي بها وسنعيد السلام إلى الأمة، يُرجى مساعدتنا في ذلك، والابتعاد عن العنف".

وأكد أن "الجيش لن يطلق النار على أحد والشرطة لن تطلق النار على أحد، لقد أصدرت الأوامر".

وأردف قائد الجيش: "يجب على الطلاب الآن الحفاظ على السلام ومساعدتنا".