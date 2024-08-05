بعد صدور تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع في يوليو/تموز بأمريكا، شهدت الأسواق هبوطًا حادًا. تشرح مراسلة الشؤون الاقتصادية في شبكة CNN، راهيل سولومون، سبب هبوط الأسهم وما يجب عليك فعله بمحفظتك الاستثمارية.

يشعر المستثمرون بالقلق من أن سوق العمل والاقتصاد الأمريكي على نطاق أوسع أصبحا أضعف مما كان متوقعًا في السابق وأن الركود يبدو أكثر احتمالية.

وذلك لأن الناس إذا فقدوا وظائفهم، فسوف يضطرون بالطبع إلى خفض إنفاقهم وهذا يضر بالنتائج النهائية للشركات التي قد تضطر إلى خفض المزيد من الوظائف. هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن هذا الضعف يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أخطأ وانتظر لفترة طويلة جدًا لخفض أسعار الفائدة.

إذًا، ماذا سيحدث الآن؟

كان من المتوقع بالفعل خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، على الرغم من أن البعض يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى التحرك قبل ذلك.

وماذا عن المستثمرين العاديين؟ هل يجب عليهم التحرك؟

ليس بالضرورة، لأن تقلبات السوق أمر طبيعي، فنحن نميل إلى رؤية تراجع بنسبة 10% مرة واحدة كل عام. وينصح الخبراء المستثمرين على المدى الطويل بالاستفادة من التقلبات أو ربما حتى استخدام عمليات البيع للشراء.