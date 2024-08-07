شاهد كيف طلبت كامالا هاريس من تيم والز خوض السباق الرئاسي معها

اتصلت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، لإخباره أنها اختارته ليكون نائبها حال فوزها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

تيم والز: مرحبًا، أنا تيم.



كامالا هاريس: أنا كامالا هاريس. صباح الخير، يا حاكم.



تيم والز: صباح الخير، يا سيدتي، يا نائب الرئيس.



كامالا هاريس: استمع، أريدك أن تفعل هذا معي. دعنا نفعل هذا معًا. هل يمكن أن تكون زميلي في الترشح؟ دعنا ننطلق بهذا الأمر.



تيم والز: سيشرفني ذلك يا سيدتي، يا نائب الرئيس. الفرحة التي تعيدينها إلى البلاد، والحماس الموجود. سيكون من دواعي سروري أن أحمل هذا معك عبر البلاد.



كامالا هاريس: حسنًا، دعني أخبرك، إنني أحترمك للغاية. لقد استمتعت حقًا بعملنا معًا. أنت تفهم بلدنا. لقد كرست نفسك لبلدنا بطرق مختلفة وجميلة للغاية، وسنفعل ذلك، وسنفوز، وسنوحد بلدنا وسنذكر الجميع بأننا نقاتل من أجل المستقبل، من أجل الجميع. لذا فلنخرج وننجز هذا، حسنًا؟



تيم والز: فلنفعل ذلك، ولنقم بالعمل الموجود أمامنا ولنفز بهذا الأمر.



كامالا هاريس: هذا صحيح. حسنًا، يا صديقي. سأراك قريبًا. اعتني بنفسك.