مع سعيها لرئاسة أمريكا.. هذا ما حققته كامالا هاريس كنائب للرئيس

(CNN)-- اتخذت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قرارًا بشأن المرشح ليكون نائبها حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، حيث قال أربعة أشخاص مقربون من العملية إن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز هو اختيارها.

وأبلغ مصدر مطلع على العملية شبكة CNN أن هاريس لم تتصل رسميًا بوالز لتعرض عليه المنصب.

وقال أشخاص مطلعون إن هاريس أصبحت تشعر براحة متزايدة مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في الأيام الأخيرة من العملية، مما أدى إلى ترقية عضو الكونغرس السابق والمعلم والقائد في الحرس الوطني للجيش للانضمام إليها والمساعدة في قيادة معركة الحزب الديمقراطي لهزيمة دونالد ترامب.

ستجري هاريس مكالمتها مع والز، والتي سيتم تحويلها إلى إعلان رسمي يتم إرساله إلى المؤيدين اليوم.

كان فريق صغير من حملة هاريس يقف بالقرب من قصر حاكم ولاية مينيسوتا لاستقباله والطيران معه إلى فيلادلفيا، حيث من المقرر أن يظهر الليلة مع هاريس في أول تجمع مشترك لهما في الحملة.

وفازت كامالا هاريس، الاثنين، بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، لتكون أول امرأة من أصحاب البشرة السمراء وأول أمريكية آسيوية تفوز بترشيح الحزب للرئاسة.

وبدأ فريق الرئيس السابق دونالد ترامب في مهاجمة حاكم ولاية مينيسوتا، بعد لحظات من إعلان شبكة CNN أن هاريس اختارته. وقالت مصادر الحملة لـ CNN إنهم يعتقدون أن اختيار والز سيساعد في حجتهم بأن هاريس ليبرالية راديكالية. وقد برز والز كمرشح ليبرالي مفضل.

وبدأت الحملة بالفعل في صياغة سرد حول قرار هاريس بشأن والز، حيث قال أحد المصادر إن نائب الرئيس "مالت لليسار المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل واختارت شخصًا ليبراليًا خطيرًا مثلها".

على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت الحملة ولجنة العمل السياسي الفائقة (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) على الفور في جمع المعلومات عن والز، واصفة إياه بأنه "ليبرالي غير كفء".

وكان العديد من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب يخشون أن تختار هاريس في النهاية حاكم ولاية بنسلفانيا الشهير جوش شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، مما قد يمنحها ميزة في ولاية ساحة المعركة الحاسمة. واليوم، يتنفس هؤلاء الحلفاء الصعداء، حيث قال أحد المصادر المقربة من ترامب إن ولاية بنسلفانيا "لا تزال مفتوحة بالتأكيد"، مع قرار هاريس بالذهاب مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز بدلاً من شابيرو.

بينما قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن المرشحين لمنصب نائب الرئيس غير مهمين، فقد ركز هو وزميله في الترشح، جيه دي فانس، على شابيرو في هجماتهما الأخيرة، وهو ما يشير إلى التهديد الذي قد يشكله شابيرو على الحملة.