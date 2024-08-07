اختارت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، ليكون نائبًا لها. لكن لماذا اختارته؟

بكلمة واحدة، بسبب "غريب".

ربما لاحظتم خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الديمقراطيين وصفوا الكثير من الجمهوريين بالغرباء.



لقد كان تيم والز من بدأها، لترتفع عمليات البحث عن كلمة "غريب" بشكل كبير منذ أن وصف والز الجمهوريين بكلمة "غريب" لأول مرة.



لكن الأمر لم يقتصر على الارتفاع الكبير في البحث عن كلمة "غريب"، لقد ارتفعت بشكل كبير مع موضوعات مثل "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أو "جي دي فانس". موضوعات لا يريد الجمهوريون بالتأكيد ربطها بكلمة "غريب".



إليكم رقمًا آخر: 12 سنة. هذه هي المدة التي خدم فيها تيم والز بمجلس النواب في عهد الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي.



لذلك، لم تكن مفاجأة تمامًا عندما خرجت بيلوسي علنًا ولم يكن لديها سوى كلمات لطيفة لتقولها عن والز وما إن كان سيكون رفيق كامالا هاريس في السباق الرئاسي.



ولكن ليس كل شيء مشرقًا بالنسبة لتيم والز.



من غير المتوقع أن تكون ولاية مينيسوتا قادرة على المنافسة في الخريف. وفي الواقع، لم يتمكن أي مرشح جمهوري لمنصب الرئيس من الفوز بالولاية منذ عام 1972.



لذا فإن أي قوة إضافية يمنحها والز لهاريس في ولايته الأصلية لن تجدي كثيرًا.



وثانيًا، لم يُظهر تيم والز حقًا الكثير من القدرة على الوصول إلى الأصوات المتأرجحة خلال فترة وجوده كحاكم.

فعلى سبيل المثال، في عام 2022، بالكاد تجاوز خط الأساس لبايدن لعام 2020 في ولاية مينيسوتا.