أُصيب مراسل شبكة CNN لاري مادوو بشظية من قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة الكينية أثناء تغطيته للاحتجاجات.

وكان مراسل شبكتنا في الموقع الذي عاد إليه المتظاهرون الشباب إلى شوارع العاصمة للأسبوع الثامن من المظاهرات، بينما أدى الرئيس ويليام روتو اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء الجديد.

بدأت المظاهرات منذ ما يقرب من شهرين، حيث استخدم معظم الكينيين من الجيل Z وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية الذي تم سحبه الآن.

واستمرت المظاهرات مع انضمام المزيد من المواطنين إلى حركة المظاهرات ضد الفساد وارتفاع تكلفة المعيشة ووحشية الشرطة.

تواصلت شبكة CNN مع السلطات الكينية للتعليق على الحادث.