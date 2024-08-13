كيف تغير مشهد السباق الرئاسي منذ خروج بايدن؟.. خبير يشرح لـCNN

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منذ خروج بايدن كيف تغير مشهد السباق الرئاسي؟.. خبير يشرح لـCNN

ناقش جون كينغ وأندرسون كوبر من شبكة CNN كيف تغير السباق الرئاسي لعام 2024 في الولايات المتأرجحة المهمة وبين الفجوة بين الجنسين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وتولي نائب الرئيس كامالا هاريس رئاسة الحزب الديمقراطي.

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