ناقش جون كينغ وأندرسون كوبر من شبكة CNN كيف تغير السباق الرئاسي لعام 2024 في الولايات المتأرجحة المهمة وبين الفجوة بين الجنسين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وتولي نائب الرئيس كامالا هاريس رئاسة الحزب الديمقراطي.

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