كيف تغير مشهد السباق الرئاسي منذ خروج بايدن؟.. خبير يشرح لـCNNالعالمنشر الثلاثاء، 13 اغسطس / آب 2024ناقش جون كينغ وأندرسون كوبر من شبكة CNN كيف تغير السباق الرئاسي لعام 2024 في الولايات المتأرجحة المهمة وبين الفجوة بين الجنسين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وتولي نائب الرئيس كامالا هاريس رئاسة الحزب الديمقراطي.شاهد أيضًا: هل سيساعد والز هاريس في الفوز برئاسة أمريكا؟ إليكم ما تقوله الأرقامقد يهمك أيضًا: شاهد كيف تعاملت كامالا هاريس مع حشود هتفت "احبسوه" كلما أشارت إلى ترامبقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامبكامالا هاريس