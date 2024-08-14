يحاول الكرملين إظهار أن قواته توقف تقدم أوكرانيا، وفي الواقع، هناك المزيد من المدنيين الروس يضطرون إلى إخلاء مدنهم وقراهم، بينما تواصل قوات كييف تقدمها.

والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يحاول علناً تجاهل توغل أوكرانيا، حيث التقى برئيس السلطة الفلسطينية في موسكو، بعد أن وبخ جنرالاته في وقت سابق كي يطردوا قوات كييف من الأراضي الروسية قائلًا إن "المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع هي بالطبع طرد العدو وإخراجه من أراضينا".

من جانبها، تخشى كييف أن تشن موسكو ضربات صاروخية أكبر على المدن الأوكرانية، لكن الرئيس الأوكراني تعهد بعدم التراجع، مشيرًا إلى أن روسيا تحتاج إلى "إجبارها على السلام، خاصة إذا كان بوتين عازمًا على القتال".

وفي الوقت الحالي، تقول موسكو إنها سترسل المزيد من التعزيزات إلى مناطقها الجنوبية الغربية لمحاولة "طرد قوات الغزو الأوكرانية قبل أن تتمكن من التموضع".