(CNN) – نظر فلاديمير بوتين إلى القائد الأعلى للجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، بنظرة باردة وسخط. وأظهر فيديو أصدره الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي لم يكن سعيدًا بالأخبار الواردة من منطقة كورسك الجنوبية.

في تلك اللحظة، كانت مئات القوات الأوكرانية، مدعومة بالدبابات ومحمية بالدفاعات الجوية، تتقدم إلى المنطقة. كان الجنود الروس يستسلمون؛ وكان مئات المدنيين الروس في مدينة سودزا وحولها يفرون.

في عامين ونصف من الحرب، كان ذلك غزوًا أوكرانيًا غير مسبوق لروسيا. وقال بوتين في اجتماع الكرملين إن ذلك كان "استفزازًا كبيرًا آخر" من جانب كييف. وأعلن القائم بأعمال حاكم المنطقة حالة الطوارئ، واصفًا الوضع بأنه "صعب للغاية".

وفوق كل شيء، كان الأمر مهينًا بالنسبة لدولة روسية تفتخر بحماية الوطن الأم.

كان الهجوم على كورسك بمثابة تحرك جريء للجيش الأوكراني، وهو ما وصفه أحد المحللين بأنه "فعل الشيء الأقل وضوحًا".

ورغم خسارة الأرض بشكل مطرد في شرق دونيتسك، اختارت أوكرانيا إرسال عناصر من الألوية ذات الخبرة إلى الأراضي الروسية، بهدف إحراج الكرملين.

يقول جورج باروس من معهد دراسة الحرب في واشنطن إن الأوكرانيين "حققوا مفاجأة عملياتية ضد صعوبات كبيرة، وهم يستغلون حاليًا افتقار روسيا إلى الاستعداد في مناطقها الحدودية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تخلى الفوج الروسي المكلف بالدفاع عن هذا الجزء من الحدود عن مواقعه. وتم أسر عشرات الجنود، مما دفع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى التعبير عن "امتنانه الخاص لمحاربينا ووحداتنا التي تعمل على تجديد "صندوق التبادل"، من خلال أخذ المحتلين أسرى والمساعدة في تحرير شعبنا من الأسر الروسي".

وتم إخراج طابور من التعزيزات الروسية بهجوم صاروخي قرب بلدة ريلسك، مساء الخميس، ربما لأن الأوكرانيين تمكنوا من اختراق العديد من كاميرات المرور التي تعد سمة من سمات الطرق السريعة الروسية.

وفي مواجهة القليل من المقاومة، ومع تشويش الاتصالات الروسية في المنطقة بسبب الحرب الإلكترونية الفعّالة، تقدمت الألوية الأوكرانية لأكثر من 20 كيلومترًا (12 ميلاً) داخل كورسك في أول يومين من العملية.

وقد سمحت المعلومات الاستخباراتية الجيدة للوحدات المتقدمة بالتقدم إلى الأمام في ساحة معركة فوضوية إلى حد ما، متجاوزة في كثير من الأحيان الدفاعات الروسية. وبحلول، الجمعة، فقدت السلطات الروسية السيطرة على ما لا يقل عن 250 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وفقًا لعدة تحليلات مستقلة وخرائط CNN.

ومن بين الأماكن التي خضعت للسيطرة الأوكرانية مركز عبور الغاز الطبيعي بالقرب من الحدود التي تزود روسيا أوروبا من خلالها بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

والجمعة، أعلنت القناة العسكرية الأوكرانية على تيليغرام أن المنشأة "تحت سيطرة الكتيبة الآلية 99 من اللواء الآلي 61". وأظهر مقطع فيديو جنودًا أمام المبنى، لكن شركة غازبروم قالت، السبت، إن خط الأنابيب لا يزال يعمل.

وداخل روسيا، تجدد الغضب الذي استقبل النكسات في بداية الحرب.

وأعاد أندريه غوروليوف، القائد السابق في المنطقة، نشر تعليق على تيليغرام يطالب المدعين العسكريين بالتحقيق في قرارات القادة بنقل الوحدات من منطقة كورسك قبل الهجوم.

وكان هناك استياء بين المدنيين الروس في المنطقة، الذين فر الآلاف منهم. وقال رئيس مدينة رايلسك، الجمعة، إن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 15000 نسمة غادروا. وأوضحت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الإحباط بين المدنيين إزاء الاستجابة البطيئة للجيش؛ وناشد بعضهم الرئيس بوتين مباشرة.