قال رئيس الأركان العامة للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي إن القوات الأوكرانية تقدمت 35 كيلومترًا عبر الدفاعات الروسية منذ بدء توغلها المفاجئ الأسبوع الماضي. ويقول أيضًا إن أوكرانيا تسيطر الآن على أكثر من 1100 كيلومتر مربع. في حين تزعم موسكو أنها استعادت قرية استولت عليها كييف.

أحد الأشياء التي شُوهدت من الأوكرانيين هو أنهم نشروا بعض الصور لأسرى الحرب المزعومين الذين التقطوها في الواقع، قالوا إنه أثناء تمشيطهم لتلك المنطقة أمس، جمعوا أكبر عدد من أسرى الحرب دفعة واحدة، وهو أكثر من 100 أسير. ويقول الأوكرانيون بالطبع إنهم يرغبون في تبادل أسرى الحرب الذين أسروهم الآن بالأوكرانيين الذين ما زالوا في عهدة روسيا.

حتى مع الروايات والروايات المضادة، لا يبدو الأمر وكأن الأوكرانيين على وشك أن يُطردوا، أو حتى يبدأوا في الطرد من قبل الروس.

ومن بين المعلومات التي يعتقد أنها مثيرة للاهتمام للغاية، أن الأوكرانيين يقولون الآن إنهم يريدون تعيين مسؤول عسكري لتلك المناطق في روسيا التي سيطروا عليها لمساعدة السكان المدنيين الذين بقوا في تلك المناطق. من المؤكد أن هذه ليست كلمات جيش أو دولة تتطلع إلى مغادرة تلك المنطقة في أي وقت قريب.

وشيء آخر تم التحقق منه أيضًا، وهو أن الأوكرانيين قالوا أمس إنهم نفذوا أكبر عدد من الضربات بطائرات بدون طيار على القواعد الجوية الروسية. وقد ظهرت الآن صور للأقمار الصناعية وهي تُظهر قاعدة جوية في فورونيج في روسيا مع ما يبدو أنه أضرار كبيرة في العديد من حظائر الطائرات.

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