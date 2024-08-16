وثق كبير مراسلي CNN الدوليين للشؤون الأمنية، نك باتون والش، ما يحدث في الحدود الأوكرانية - الروسية، في الوقت الذي تتقدم فيه القوات الأوكرانية داخل روسيا بعد توغلها المفاجئ.

وبحسب والش فإن الحدود الروسية "غير محمية إطلاقًا"، حيث تتنقل القوات الأوكرانية ذهابًا وإيابًا بحرية تامة إثر التوغل المفاجئ الذي نفذته قبل قرابة أسبوع.

وبحسب مراسلنا، فإن "ما يثير الدهشة في هذا الهجوم - حجم المدرعات الموردة من الغرب والتي نراها تمر ذهابًا وإيابًا عبر هذا المكان إلى روسيا، دون عوائق تمامًا".

وقال أحد الجنود الذي قابلهم مراسل شبكتنا إنه "لم نتوقع هذه (العملية). هذه مهمة، ونحن ننجزها. لا أكثر ولا أقل"، قبل أن يضيف: "النتيجة الأخيرة؟ لا أحد يتحدث عن هذا حاليًا".