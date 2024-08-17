تمكن نك باتون والش، كبير مراسلي CNN الدوليين للشؤون الأمنية، من الوصول لأول مرة إلى بلدة روسية تحت سيطرة أوكرانيا، الجمعة، ليشهد سيطرتهم على بلدة سودزا وكثافة عمليات القتال التي جرت فيها.

يقول والش في تقريره من البلدة الروسية إن علامات القتال العنيف الذي كان مستعرًا هنا يظهر في المكان، وإنه لأمر غريب جدًا أن نكون داخل روسيا مرة أخرى مع القوات الأوكرانية التي تقود الطريق. ويضيف بالقول "حتى تمثال لينين لم يسلم من الأذى هنا، هذا الهجوم الأوكراني مستمر وحتى روسيا لديها إحساس بالتاريخ في الماضي يجعلها غير قادرة على دفع الأوكرانيين من هنا، وصوت إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة في مكان قريب يعني بوضوح أن هناك محاولة من جانب الروس للعودة، لكن هذه المحاولة ببساطة لم تنجح والإذلال الذي لحق ببوتين لا يزال قائما."

شاهد أيضًا: "غير محمية إطلاقًا".. مراسل CNN يوثق ما يحدث بحدود روسيا مع متابعة أوكرانيا توغلها