ضرب إعصار إيرنستو جزيرة برمودا، ومن المتوقع أن يجلب هذا الإعصار من الفئة الأولى تهديدات خطيرة للتيارات من ولاية فلوريدا إلى ولاية مين الأمريكية، وقد أثر بالفعل على أجزاء من الساحل الشرقي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انهيار منزل في رودانثي بولاية نورث كارولينا، تمامًا بالماء بسبب الأمواج الناجمة عن العاصفة.

والآن، يحذر المسؤولون من أن منازل أخرى في تلك المنطقة معرضة لخطر الانهيار خلال الأيام القليلة القادمة.

وبينما يتحرك إيرنستو نحو الساحل الشرقي، يستعد المسؤولون في نيويورك ويحذرون السباحين من المخاطر التي تنتظرهم.