مجددًا.. فيديو يظهر لحظة تفجير القوات الأوكرانية جسرا داخل روسيا

مجددًا.. فيديو يظهر لحظة تفجير القوات الأوكرانية جسرا داخل روسياالعالمنشر الاثنين، 19 اغسطس / آب 2024أظهر مقطع فيديو جديد القوات الأوكرانية وهي تدفع خط هجومها إلى داخل روسيا بما في ذلك تفجير جسر رئيسي في منطقة كورسك الروسية.ويأتي ذلك في أعقاب هجوم مماثل على جسر آخر يوم الجمعة.وحثت السلطات من كلا الجانبين المدنيين على إخلاء المنطقة المحيطة بكورسك.وأيضًا.. فيديو يظهر لحظة تدمير أوكرانيا جسرًا في عمق روسيا.. هل نشهد تحولًا في الحرب؟روسيا تزعم: أوكرانيا ربما استخدمت لأول مرة صواريخ هيمارس الأمريكية لتدمير جسر بمنطقة كورسكقراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياالجيش الأمريكيالجيش الأوكرانيالجيش الروسي