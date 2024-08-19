مجددًا.. فيديو يظهر لحظة تفجير القوات الأوكرانية جسرا داخل روسيا

أظهر مقطع فيديو جديد القوات الأوكرانية وهي تدفع خط هجومها إلى داخل روسيا بما في ذلك تفجير جسر رئيسي في منطقة كورسك الروسية.

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم مماثل على جسر آخر يوم الجمعة.

وحثت السلطات من كلا الجانبين المدنيين على إخلاء المنطقة المحيطة بكورسك.

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