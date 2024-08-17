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(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن أوكرانيا استخدمت لأول مرة صواريخ غربية، من المحتمل أنها صواريخ "هيمارس" (HIMARS) أمريكية الصنع، لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تيليغرام: "لأول مرة، تم تنفيذ ضربات على منطقة كورسك بصواريخ غربية الصنع، ربما صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع"، مضيفة أن الضربة قتلت متطوعين يحاولون إجلاء المدنيين.

وأوضحت زاخاروفا أن الهجوم "دمر بالكامل" جسرًا فوق نهر سيم في منطقة غلوشكوفسكي.

وتواصلت شبكة CNN مع القوات المسلحة الأوكرانية للتعليق.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، استخدمت أوكرانيا أسلحة ومركبات أمريكية كجزء من دفعها إلى الأراضي الروسية، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعت حدودا على استخدام الأسلحة الأمريكية في روسيا.

وقال مسؤولون إن أوكرانيا استخدمت أيضا قاذفات صواريخ HIMARS كجزء من العملية، لكن يبدو أن المركبات ظلت في الأراضي الأوكرانية، مستخدمة مدى صاروخ GMLRS الخاص بها لضرب روسيا.

وفي تحديث للتطورات في ساحة المعركة، تم تقديمه للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الجمعة، قال قائد الجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي إن القوات الأوكرانية "تواصل القتال"، و"تتقدم في بعض المناطق لمسافة تتراوح ما بين 1 إلى 3 كيلومترات" في عمق الأراضي الروسية.