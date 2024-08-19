في غضون ساعات قليلة.. شاهد فيضانات مفاجئة تجتاح مناطق بأمريكا

تتواصل عمليات الإنقاذ في ولاية كونيتيكت بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة يوم الأحد، وتم إعلان حالة الطوارئ بعد هطول ما يصل إلى 10 بوصات أو أكثر من 25 سنتيمترًا من الأمطار في غضون ساعات قليلة.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات طينية وجرف الطرق والجسور في المنطقة الواقعة شمال مدينة نيويورك.وأدى تسرب غاز في دانبري بولاية كونيتيكت إلى إخلاء مجمع سكني.

وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في نيويورك ونيوارك كما تسببت الفيضانات في إغلاق بعض خدمات السكك الحديدية أيضًا.

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