تم القبض على 4 أشخاص بعد اختراق حشد من المتظاهرين سياج الأمن بالقرب من مركز يونايتد خارج المؤتمر الوطني الديمقراطي، وفقًا لمشرف شرطة مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، حيث ينعقد مؤتمر الحزب الديمقراطي للإعلان رسميا عن ترشيح كامالا هاريس لرئاسة الولايات المتحدة.

وطالب المحتجون بوقف كل أنواع الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت إحدى المتظاهرات: “لن أكون متواطئة بعد الآن، إنهم يقتلون الأطفال، إنهم يجوعون الأطفال.”



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