تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفضت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس الرد بشكل مباشر عندما سُئلت عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "مستعدا" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها أكدت مجددا بأنه "علينا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإخراج هؤلاء الرهائن".

وقالت هاريس للصحفيين خلال توقفها في بلدة مون تاونشيب بولاية بنسلفانيا، الأحد، إنها "لن تتحدث" نيابة عن نتنياهو بينما تواصل الولايات المتحدة التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها أضافت أن إدارة بايدن "ستواصل العمل الجاد للغاية على هذا الأمر".

وعن نتنياهو، أضافت كامالا هاريس: "لن أتحدث نيابة عنه. لكنني أقول لكم إن هذه المحادثات مستمرة. ولن نستسلم. وسنواصل العمل بجدية شديدة على هذا الأمر. علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعلينا إخراج هؤلاء الرهائن".

وتأتي تعليقات هاريس بعد أن وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين إلى إسرائيل، في وقت سابق الأحد، للضغط من أجل التوصل إلى صفقة. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن للصحفيين، الأحد، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار "لا يزال ممكنا"، وأضاف: "لن نستسلم".

وقالت هاريس إن الخطاب الذي تعده للمؤتمر الوطني الديمقراطي "أوشك على الانتهاء"، واستعرضت الرسائل الأوسع التي تخطط للتركيز عليها خلال تصريحاتها، الخميس.

وردت كامالا هاريس على استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت أنها تتقدم على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على المستوى الوطني، مؤكدة أن حملتها هي "المرشح الأضعف" وتعهدت "بكسب أصوات الجميع".

وقالت هاريس: "أعتبر أن حملتنا هي المرشح الأضعف كثيرا. لدينا الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به لكسب أصوات الشعب الأمريكي. ولهذا السبب نحن في جولة اليوم، وسنسافر في هذا البلد كما فعلنا، وسنتحدث مع الناس، ونستمع إليهم، ونأمل أن نكسب أصواتهم خلال الأيام الـ79 المقبلة".