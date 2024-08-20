تناول الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته في المؤتمر الوطني الديمقراطي، الاحتجاجات التي جرت خارج المؤتمر الوطني للديمقراطيين بالقرب من مركز يونايتد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

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