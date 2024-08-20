شاهد ما قاله بايدن عن المحتجين خارج مؤتمر الديمقراطيين.. وإنهاء حرب إسرائيل وحماسالعالمنشر الثلاثاء، 20 اغسطس / آب 2024تناول الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته في المؤتمر الوطني الديمقراطي، الاحتجاجات التي جرت خارج المؤتمر الوطني للديمقراطيين بالقرب من مركز يونايتد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.شاهد أيضًا: "لن أكون متواطئة بعد الآن".. متظاهرون يخترقون سياج مؤتمر الديمقراطيين ويطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيلقراءة المزيدأمريكاإسرائيلالانتخابات الأمريكيةالجيش الإسرائيليجو بايدنحركة حماسشيكاغوقطاع غزةكامالا هاريس