حثت أوبرا وينفري بطريقتها الخاصة، المستقلين والمترددين على الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس خلال خطابها في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024.

حيث قالت في خطابها: "نحن أمريكيون. نحن أمريكيون. دعونا نختار الولاء للدستور على الولاء لأي فرد. لأن هذا هو الأفضل في أمريكا. دعونا نختار التفاؤل على السخرية. لأن هذا هو الأفضل في أمريكا. دعونا نختار الإدماج على الانتقام. دعونا نختار الفطرة السليمة على الهراء. لأن هذا هو الأفضل في أمريكا. دعونا نختار الوعد الحلو للغد على العودة المريرة إلى الأمس. لن نعود. لن نتراجع ولن نتعرض للتنمر، ولن نتراجع، لن نعود.. لذا.. دعونا نختار، دعونا نختار الحقيقة، دعونا نختار الشرف، دعونا نختار الفرح، لأن هذا هو الأفضل في أمريكا. ولكن أكثر من أي شيء آخر، دعونا نختار الحرية.. لماذا؟ لأن هذا هو الأفضل في أمريكا.نحن جميعًا أمريكيون، ولنختار جميعًا معًا كامالا هاريس."

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