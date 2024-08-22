ذكّر الرئيس الأسبق بيل كلينتون الحضور في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024 بأنه أصغر سنًا من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بينما أجرى مقارنة بين ترامب والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

حيث قال كلينتون في جزء من خطابه: "الآن، دعونا ننتقل إلى صلب الموضوع. أنا كبير في السن للغاية.. قبل يومين، بلغت الثامنة والسبعين من عمري، وأنا أكبر رجل في عائلتي منذ أربعة أجيال. والغرور الشخصي الوحيد الذي أريد أن أؤكده هو أنني ما زلت أصغر سنًا من دونالد ترامب.

ماذا يفعل خصمكم بصوته؟ فهو يتحدث في الغالب عن نفسه. صحيح؟ لذا في المرة القادمة التي تسمعه فيها، لا تحسب الأكاذيب، احسب الـ“أنا”. ثأره، انتقامه، شكواه، مؤامراته.

إنه مثل أحد هؤلاء المغنين، الذي يفتح فمه قبل صعوده على المسرح، كما فعلت، محاولاً فتح رئتيه قائلاً "أنا، أنا، أنا أنا.”

عندما تصبح كامالا هاريس رئيسة، سيبدأ كل يوم بـ "أنت، أنت، أنت، أنت".

لذا يتعين علينا أن نسأل أنفسنا الأسئلة التي سنطرحها حول تعيين رئيس. هل تريد بناء اقتصاد قوي من الأدنى إلى الأعلى وفي المنتصف، أم تريد أن تقضي السنوات الأربع القادمة في الحديث عن حجم الحشود؟"

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