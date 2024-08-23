أغرقه إعصار وقتل 7 من ركابه.. غموض يلف كارثة اليخت الفاخر في إيطاليا

أنهت فرق الغوص المتخصصة عملية البحث والإنقاذ بعد خمسة أيام من ضرب إعصار يختًا فاخرًا هنا قبالة سواحل صقلية، مما أدى إلى غرقه في قاع البحر.

وكان أول الضحايا الذي تم انتشاله يوم الاثنين بعد الحادث هو الطاه على متن اليخت.

والضحية الأخيرة هانا لينش البالغة من العمر 18 عامًا، ابنة مايك لينش، التي تمتلك عائلتها اليخت.

ونجا 15 شخصًا من الحادث بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا حملتها والدتها فوق الأمواج بينما كانوا يحاولون الوصول إلى قارب النجاة.

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