(CNN)—انتشلت جثة خامسة إلى الشاطئ بينما تبحث السلطات الإيطالية عن آخر شخص مفقود من اليخت الفاخر "بايزيان" الذي غرق قبالة سواحل صقلية في وقت سابق من الأسبوع.

وشاهد فريق CNN على الأرض السلطات الإيطالية وهي تنقل الجثة من قارب إنقاذ إلى سيارات الإسعاف في ميناء بورتيتشيلو الصقلي في وقت مبكر، الخميس.

وغرق اليخت الفاخر الذي يرفع العلم البريطاني، وعلى متنه 22 شخصًا، في وقت مبكر، الاثنين، بعد أن انقسم صاريه، إلى نصفين خلال عاصفة عنيفة، في حين قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لليخت، جيوفاني كوستانتينو، الأربعاء، إن اليخت الفاخر كان بدنًا "غير قابل للغرق"، وذلك بعد أيام من تعرض السفينة لعاصفة وغرقها قبالة سواحل صقلية.

وتابع كوستانتينو، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "تبدو هذه الحادثة وكأنها قصة لا تصدق، من الناحية الفنية وكحقيقة.. من المعروف أن السفن الشراعية هي الأكثر أمانًا بالمعنى المطلق. أولاً، لأن سطحها صغير جدًا مقارنة باليخوت التي تواجه الريح. ثانيًا، مع هيكل العارضة، تصبح غير قابلة للغرق".

ومن بين الأشخاص الـ22 على متن القارب الأفراد الستة الذين تم الإبلاغ عن فقدهم هم عملاق التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته هانا لينش البالغة من العمر 18 عامًا. مدير مورغان ستانلي الدولي جوناثان بلومر وزوجته جودي بلومر؛ المحامي الأمريكي البارز كريس مورفيلو وزوجته نيدا مورفيلو.