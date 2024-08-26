قالت شركة تيليغرام للمراسلة إن رئيسها التنفيذي ليس لديه ما يخفيه بعد اعتقاله في فرنسا. وتم احتجاز بافيل دوروف بمطار خارج باريس، السبت، بناءً على مذكرة اعتقال فرنسية.

وذكرت قناة BFMTV أن مذكرة التوقيف تزعم أن الافتقار إلى الاعتدال سمح لـ"تيليغرام" بأن تصبح منصة لغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات ومشاركة محتوى التحرش بالأطفال.

دوروف مواطن فرنسي روسي يبلغ من العمر 39 عامًا. وقالت السفارة الروسية في فرنسا إنها على اتصال بمحاميه، ويدعي أحد المشرعين الروس أن هذا الاعتقال جزء من مؤامرة من قبل الغرب للاستيلاء على التحكم بتطبيق المراسلة.

ونشر تطبيق تيليغرام بيانًا يقول إن "إدارته تتوافق مع معايير المجال وتتحسن".