حادث سير مروع.. شاهد اللحظات الأولى بعد مقتل لاعب الهوكي الأمريكي جودرو وشقيقةالعالمنشر السبت، 31 اغسطس / آب 2024قتل لاعب الهوكي الأمريكي، جوني جودرو البالغ من العمر 31 عاما، وشقيقه ماثيو، 29 عاما، بعد أن دهستهما سيارة دفع رباعي أثناء ركوب الدراجات على جانب طريق في نيوجيرسي.ووقعت الحادثة المأساوية عشية زفاف شقيقتهما. قد يهمك أيضًا.. سائق شاحنة ينحرف ويصطدم بشجرة بعدما فقد وعيه أثناء القيادة.. شاهد ما حدث"كيف وقع هذا بحق الجحيم؟" شاهد رد فعل رجل اقتحمت حافلة منزله في حادث مروريموظف ساخط يقود سيارته محاولا دهس رئيسه السابق في العمل.. شاهد ما حدث لهقراءة المزيدأمريكاحوادثحوادث سير