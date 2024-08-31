قتل لاعب الهوكي الأمريكي، جوني جودرو البالغ من العمر 31 عاما، وشقيقه ماثيو، 29 عاما، بعد أن دهستهما سيارة دفع رباعي أثناء ركوب الدراجات على جانب طريق في نيوجيرسي.ووقعت الحادثة المأساوية عشية زفاف شقيقتهما.

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